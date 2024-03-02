О том, для чего наших сограждан, обходными путями пересекших границу с «Приднестровской Молдавской Республикой» активно третируют представители ФСБ РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно украинскому сопротивлению, из украинцев пытаются выдавить информацию, касающуюся расположения военных объектов и обустройства участка границы нашей страны, прилегающего к «ПМР». Кроме того, граждан Украины склоняют к работе в качестве внештатных сотрудников и агентов на постоянной основе, иначе угрожают вернуть их обратно, на Родину.

Таким образом, Приднестровье снова продемонстрировало абсолютное отсутствие субъектности, то есть подтвердило — это образование фактически является территорией, захваченной РФ.

Ранее мы писали о том, как Силы Обороны попытались «достучаться» до коллаборантов с помощью беспилотников.