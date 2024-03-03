О том, что с начала войны усредненные ежесуточный показатель численности потерь «второй армии мира» (убитыми и ранеными) в Украине, на протяжении февраля 2024-го года, достиг самых колоссальных величин, если учитывать весь период войны, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с информацией, которой располагает британское разведывательное ведомство, в прошлом месяце российско-оккупационные войска вторжения, в среднем, теряли по 983 «хороших русских» в сутки.

Аналитики британской военной разведки подчеркивают — тенденция роста среднесуточного показателя потерь, судя по всему, прямо свидетельствует о приверженности российского военного командования к массированной войне на истощение Сил Обороны Украины.

В Минобороны Великобритании подчеркнули:

Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта.

Ранее мы писали о том, как в разведке Великобритании оценивали, сможет ли «оборонка» РФ перекрыть нужды армии Путина в 2024-м году.