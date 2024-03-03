О том, каким пенсионерам в Украине помимо основной выплаты полагается от 543 до 4 200 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О пенсиях за исключительные заслуги перед Украиной», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, согласно нормам пенсионного законодательства, вышеописанные доплаты положены:

особам, отмеченным орденом «Героев Небесной Сотни», а также лицам, имеющим не менее 1-го ордена Украины после провозглашения независимости страны, и особам с почетным званием «Народный»;

ветеранам войны, отмеченным орденом за личное мужество/личный вклад после провозглашения независимости, и проявивших себя в защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

спортсменам, которые победили в «Олимпийских/Паралимпийских играх», «Всемирных глухих играх», являются мировыми или европейскими чемпионами/рекордсменами;

особам, осуществившим полеты в космос/членам команд летно-испытательной авиации;

лицам, имеющим звание «Заслуженный» или госпремию Украины;

матерям, родившим от 5-ти детей и воспитавшим их до 6-ти лет/отцам, если мать лишена родительских прав или умерла;

лицам, признанным борцами за независимость страны в 20-м веке/подвергшимся репрессивным действиям из-за политических/религиозных мотивов в виде лишения свободы/заключения/насильственного психиатрического лечения.

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