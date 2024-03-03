О том, что захватчики обязательно попытаются найти замену вышеуказанным самолетам, «приземленным» защитниками нашей страны, а также будет ли толк от подобных усилий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, попытки РФ «расконсервировать» старые самолеты А-50, могут окончиться безуспешно, поскольку даже поэтапное восстановление авиатехники является делом непростым. В частности, успешность такого возвращения А-50 «в небо», напрямую зависит от того, в каком состоянии он был «законсервирован», то есть остались ли на борту хоть какие-то рабочие агрегаты.

Кроме того, отрицательно повлияет на итог «расконсервации» и скорость процесса ремонта — команду сверху россиянам дадут с уточнением — «не восстанавливать очень долго», а оперативнее «снимать с хранения и направлять [в войска]».

Ранее мы писали о том, что Игнат объяснял, отразится ли ликвидация самолета А-50 на интенсивности ракетных обстрелов Украины.