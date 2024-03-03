О том, что ночь на этот выходной день, 3-е марта, выдалась достаточно неспокойной для жителей Днепропетровщины, но, к счастью, обошлось без жертв, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы местной областной военной администрации Сергея Лысака.

По словам Лысака, практически сразу после наступления полуночи, российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Днепр — на месте попадания вражеского боеприпаса возникло возгорание, которое было укрощено «чрезвычайниками».

Кроме того, по территории Никополя «вторая армия мира» запустила российско-иранский дрон-камикадзе, а из артиллерийских средств оккупанты били по Мировской и Червоногригорьевской общинам — в последней частично разрушено дачное домовладение, а прочие район ы пока обследуются.

Ранее мы писали о том, что в Одесской ОВА сообщали предварительные итоги спасательной операции в многоэтажке, назвав новое количество жертв.