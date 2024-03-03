О том, что местные жители ВОТ Крыма не зря жаловались в Сети на серии мощнейших взрывов, прозвучавших в Феодосии — от «хлопков» содрогались окна и стены, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале движения сопротивления «АТЕШ».

Ранее предполагалось, что под удар дронов-камикадзе попала российская нефтебаза — именно к этому объекту стягивали десятки карет «скорой медпомощи» и машины пожарных. Впрочем, в соответствии с информацией, предоставленной «АТЕШ», взрывом был полностью «утилизирован» нефтепровод оккупантов.

Агенты крымского движения сопротивления акцентировали:

Последствия устраняли до самого утра. Убытки колоссальные!

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в «АТЕШ» показывали, где оккупанты прячут запасы ракет для Черноморского флота.