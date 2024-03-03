О том, что российско-оккупационная армия вторжения сосредотачивает силы в основном в окрестностях населенного пункта Терны (Краматорский район Донетчины) на Лимано-Купянском участке фронта, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Ильи Евлаша в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, около села Синьковка «вторая армия мира» снизила интенсивность наступательных действий, перейдя к обустройству позиций, рубежей обороны, пополнению подразделений и штурмовых рот. В частности, захватчики приступили к переброске основных сил от Синьковки к Тернам.

Таким образом, можно сделать вывод — оккупанты намереваются развить наступление у Тернов, в районе Ямполевки и у побережья реки Черный Жеребец, — выход на эти рубежи является для них ключевой задачей.

Фото — deepstatemap.live

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