О том, что вследствие постоянного усовершенствования армией Путина не только «Гераней2-Шахедов», но и пересмотра подхода к тактическим действиям, захватчики смогли совершить масштабное разрушение многоэтажки в Одессе, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в течение последних дней, в ОК «Юг» все чаще фиксируют попытки оккупантов в запуске ударных беспилотников на слишком низких высотах, что позволяет врагам уводить «Герани2-Шахеды» от систем ПВО, затрудняя обнаружение дронов-камикадзе и усложняя работу по «приземлению» БПЛА.

В частности, дроны-камикадзе следуют низко над уровнем Черного моря, а потом пролетают между промышленными объектами, припортовой инфраструктурой и посреди жилых домов, после чего неожиданно поднимаются на ту высоту, которая дает возможность нанести удар.

Кроме того, «освободители» модифицируют свои БПЛА, заменяя двигатели и боевую часть на усиленные.

Гуменюк акцентировала:

И, в связи с этим — такие разрушения. Но это уже установит следствие и экспертиза, а также соответствующие специалисты.

Ранее мы писали, что количество жертв от удара по многоэтажке в Одессе достигло 9 человек.