О том, что сейчас в очередях на польско-украинской границе скопилось более 2 000 грузовых автотранспортных средств, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, самые длинные заторы фиксируются по направлениям к КПП «Краковец» и «Ягодин», а суммарно в очередях простаивают не менее 2 400 украинских фур.

В частности, поляки перекрыли въезд/выезд у:

«Ягодина» — пропускают исключительно машины, следующие в Украину, останавливая все, которые едут в Польшу, при этом, не закрывают проезд легковым авто и пассажирским автобусам;

«Устилуг»;

«Угринова»;

«Рава-Русской»;

«Медыка-Шегинь» — не пропускают почти все грузовые автотранспортные средства в обоих направлениях, за исключением тех, что везут «гуманитарку» и прочую важную продукцию в Украину;

«Краковца».

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