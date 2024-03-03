О том, что вышеописанный «цифровой инструмент» уже взаимодействует с идентичными госреестрами ГПСУ и Миграционной службы, предоставляя соответствующим органам подробную и исчерпывающую информацию о военнообязанных, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Минобороны Украины Екатерины Черногоренко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

На данном этапе, ТЦК/СП продолжают доукомплектовываться необходимыми техническими средствами для работы с «Оберігом», и вскоре смогут иметь «на подхвате» единую цифровую платформу, которая позволит выяснять местоположение любого военнообязанного, а также пересекала ли особа границу Украины, и располагает ли она отсрочкой от мобилизации (если есть — на основании чего).

Помимо «Оберіга», ведется предварительная подготовка к запуску электронного «Кабинета военнообязанного», который, судя по всему, начнет работать через 2 месяца после принятия законопроекта о мобилизации (в оборонном комитете сообщали обратное), то есть с мая.

Ранее мы писали о том, что Вениславский рассказывал, кто из граждан получит «бронь» от призыва после принятия мобилизационного законопроекта.