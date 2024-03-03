О том, с какими с какими коварными, но предсказуемыми целями Кремль запустил очередную дезинформационную кампанию об обстановке в свободной части юга Украины, пишет «НБН», ссылаясь на подробное разъяснение, обнародованное в официальном Telegram-канале «Центра противодействия дезинформации» (ЦПД).

Как информируют в ЦПД, любые сведения, касающиеся проведения эвакуационных мероприятий для государственных служащих в городе Херсон, якобы перед «наступлением России», на самом деле не соответствует действительности.

Предполагается, что Москва вынуждена прибегать к подобным «вбросам», поскольку интенсивно пытается усилить панические настроения среди украинцев. Кроме того, «вторая армия мира» попросту не располагает достаточными ресурсами как в технике, так и в «живой силе» для осуществления наступательной операции у Херсона.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в ЦНС показывали, как Силы Обороны попытались «достучаться» до предателей на ВОТ Украины с помощью беспилотников.