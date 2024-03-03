О том, что в соответствии с последними данным, более 20 процентов ЧФ РФ либо полностью «утилизированы», либо выведены из строя вследствие получения весьма серьезных повреждений, а также как это отразится на активности вражеских корабельных группировок в акватории Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на мнение капитана 1-го ранга Военно-морских сил ВСУ Андрея Рыженко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Рыженко, с операционной точки зрения, «красной линией», указывающей на существенное истощение потенциала ЧФ РФ, является потеря 40 процентов кораблей. В частности, при подобном сценарии, противник полностью потеряет способность выполнения тех операционных задач, которые возлагает на него командование.

Впрочем, такие цифры касаются лишь надводной группировки ЧФ, — например, после формирования ударного десантного отряда, если количество уничтоженных сил и средств превысит 40 процентов от его состава, то враг утратит возможности полноценно исполнить свои задачи.

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