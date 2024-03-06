О том, что по мнению действующего президента США Джозефа Байдена, победа в президентской гонке, и, соответственно, второй срок Трампа, означает возвращение Соединенных Штатов к «хаосу, расколу и тьме», пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

По словам Байдена, четыре года назад он был вынужден баллотироваться, поскольку ощущал «экзистенциальную угрозу», которой Трамп являлся для Америки, вопреки вере в лучшее со стороны местного социума.

Нынешний президент США добавил — если Трамп сможет попасть на пост главы Белого Дома, то весь уровень прогресса, достигнутый текущей администрацией, «окажется под угрозой», так как скандальный американский олигарх «руководствуется обидой и жадностью, сосредоточен на собственной мести и возмездии», а не на интересах американского народа.

Ранее мы писали о том, что Трамп вновь обвинил Байдена в войнах на территории Украины и Израиля.