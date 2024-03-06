Бывший глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News снова заявил, что если бы он занимал президентское кресло, Российская Федерация не развязала бы полномасштабную войну в Украине, а палестинская террористическая группировка ХАМАС не вторглась в Израиль, информирует «НБН».

Скандальный политик считает, что якобы при нем агрессоры не сделали бы этого, однако эти военные конфликты начались, так как террористы «не испытывают уважения» к действующему президенту США.

Трамп убежден, что, если бы он руководил Америкой, палестинские боевики не напали на Израиль, так как Иран потерял бы финансовые ресурсы и не смог выделять деньги для ХАМАСа и «Хезболлы».

Бывший американский лидер добавил, что сейчас ситуация приближается к Третьей мировой войне.

Ранее экс-глава Белого дома не раз обещал закончить войну в Украине за сутки. Зеленский пригласил Трампа приехать на передовую и поделиться своими идеями по завершению боевых действий.