О том, как одобрение беларусским диктатором вышеописанного документа отразилось на текущей ситуация на границе с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от представителя Государственной погранслужбы (ГПСУ) Андрея Демченко, и опубликованное «Укринформом».

По словам Демченко, сейчас у РФ не имеется на территории сопредельной Беларуси достаточного запала сил, позволяющих провести какие-либо агрессивные действия касательно Украины на этом направлении.

В частности, наши пограничники не фиксируют ни перемещения техники, ни «живой силы» врага вблизи границы. При этом, соответствующие структуры Украины постоянно отслеживают изменения в ситуации в Беларуси, и если станут происходить «какие-то шаги» по наращиванию РФ своих сил, обязательно «будут приниматься дополнительные решения на этом направлении».

Ранее мы писали о том, как Туск высказывался относительно введения запрета на ввоз продуктов из РФ и Беларуси в Польшу.