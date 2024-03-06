О том, что разведывательная сеть местных партизан продолжает весьма пристально отслеживать действия оставшихся кораблей Черноморского флота РФ в бухтах Новороссийска, пишет «НБН», ссылаясь на свидетельства, обнародованные в Telegram-канале «АТЕШ».

В частности, агенты «АТЕШ» смогли выявить расположение судоремонтной верфи, на которой, в соответствии с предварительной информацией, производятся ремонтные работы вражеских плавсредств, включая и процесс производства деталей для «остатков флота» РФ.

Кроме того, на данном объекте присутствуют охранные патрули и подключена система видеонаблюдения, поскольку эту территорию на регулярной основе посещают высокопоставленные лица.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» показывали, где оккупанты прячут запасы ракет для ЧФ РФ.