Бывший лидер россиян выступил на форуме «Всемирный фестиваль молодежи» в Сочи, озвучив территориальные претензии Москвы на Украину. В отчете ISW отмечается, что в ходе своей лекции Медведев также дал понять, что Кремль нацелился не только на захват соседнего государства, информирует «НБН».

На экране за спиной экс-президента РФ участникам форума демонстрировалась гипотетическая англоязычная карта Восточной Европы, которую замглавы Совбеза впервые показал в своем Telegram-канале в июле 2022 года. На ней изображены территории Западной Украины в составе Польши, Венгрии и Румынии, а Украинское государство существует лишь в пределах Киевщины.

Таким образом Медведев решил подкрепить нарратив Кремля о том, что государства Восточной Европы имеют территориальные претензии на западные регионы Украины. При этом американские аналитики считают, что высказывания соратника Путина должны насторожить и страны, которые расположены вблизи России.

Скандальный политик отмечал, что границы РФ якобы «нигде не заканчиваются». Не исключено, что Москва имеет территориальные претензии на части Польши, Молдовы, Финляндии и Румынии, которые когда-то входили в состав бывшей Российской империи.

Напомним, что в ходе выступления бывший лидер россиян назвал Украину «неотъемлемой частью РФ».