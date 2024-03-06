О том, как на законном основании избежать оплаты таких квитанций за «голубое топливо», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт «Нафтогаза Украины».

Как стало известно, потребителям, вследствие войны с РФ проживающим не по месту регистрации, но регулярно получающим коммунальные «платежки» с начислениями, в соответствии с нормами действующего законодательства, следует своевременно передавать одни и те же показания приборов учета газа, на основе которых и происходит расчет объемов «сожженного» энергоресурса. Все это можно осуществить как через чат-боты «Нафтогаза» в мессенджерах, так и внеся данные в персональном кабинете на официальной странице компании-поставщика.

Однако, помимо всего вышеописанного, необходимо направить письменную заявку «Нафтогазу», в которой подтвердить факт временного выезда, прикрепив справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или скан-копию загранпаспорта с отметкой о пересечении государственной границы.

Ранее мы писали о том, в каких ситуациях долги за коммунальные услуги могут списать.