О том, что враги активно штурмуют левобережье Херсонской области, бросая в бой «живую силу», из которой за минувшие сутки защитники нашей страны успешно ликвидировали 74 «хороших русских» (50 — у Крынок), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, если опустить «мясные штурмы» оккупантов, то тактика «второй армии мира» претерпела некоторые изменения — вражеская авиации, не так давно регулярно сбрасывающая корректируемые/управляемые авиабомбы (КАБы) на Херсонском направлении, и вдоль почти всей фронта, сейчас резко прекратила подобные удары.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула:

Крайний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба, фактически одновременно с очередным сбиванием «сушки» на Восточном направлении.

Ранее мы писали о том, как в ВМСУ объяснили уверенность в гибели большей части экипажа «Сергея Котова».