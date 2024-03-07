О том, какой вопрос поднимался в период проведения заседания Координационного штаба по ВПЛ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как стало известно, из-за получения огромного количества обращений переселенцев касательно пролонгации выделения финпомощи на проживание после 1-го марта текущего года, некоторые органы соцзащиты населения и Центры предоставления административных услуг не в состоянии записать граждан на прием ранее апреля.

Вследствие вышеописанных сложностей, возможно внесение правок в постановление Кабмина под номером 332, которым регламентируется предоставление соцвыплат ВПЛ — срок подачи заявок может быть продлен до 30-го апреля 2024-го года.

Таким образом, после одобрения надлежащих изменений, ВПЛ, получавшие соцпомощь, но оформившие ее продление в апреле, смогут получить положенные средства за март.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции рассказывали, кому из ВПЛ можно снова подать заявку на выплаты.