В ходе интервью рупору путинского режима Владимиру Соловьеву Нарышкин отвечал на вопрос пропагандиста, причастны ли к смерти оппозиционера «силы на Западе», информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам главы Службы внешней разведки РФ, он не думает, что гибель личного врага Путина – «какой-то специальный замысел». По словам соратника главы Кремля, Навальный якобы умер из-за естественных причин.

Нарышкин цинично заявил, что люди «имеют особенность» рано или поздно умирать, а на Западе якобы «устраивают сатанинские пляски» вокруг гроба с оппозиционером.

Ранее в Администрации Путина прокомментировали многокилометровую очередь на похоронах Навального.