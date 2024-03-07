О том, что на территории нашего государства фиксируется избыток заведений высшего образования (ЗВО) и аналогичных структур, выдающих диплом о получении соответствующих навыков, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы профильного парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной, опубликованное порталом «Новини.LIVE».

По словам Гришиной, в Раде уже достаточно продолжительное время обсуждают наличие большого количества заведений высшего образования. И потому в последнее время запущен активный процесс постепенного объединения университетов.

Глава профильного подкомитета акцентировала:

Ждать некогда, сейчас война, средств не хватает, как и детей, поэтому нужно скорейшее объединение ЗВО и другой взгляд на инфраструктуру образования.

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