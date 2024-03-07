О том, что не менее 50 процентов личностей, задержанных на так называемом «марше фермеров» в столице Польши, оказались в весьма нетрезвом состоянии, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт полиции Варшавы.

Исходя из информации, опубликованной варшавской полицией, они могут отметить — алкоголь существенно повышает уровень агрессии.

В частности, в среду, 7-го марта, из 26 задержанных протестующих (бросили в правоохранителей брусчаткой и прорывались в здание парламента), почти половина была в нетрезвом состоянии. Отдельно стоит подчеркнуть, что в организме «рекордсмена» выявили 1,6 промилле алкоголя (около 0,5 литра водки).

Stacja XI- Rolnik upada po raz drugi: pic.twitter.com/9xCM2Tg3ug — JerryOne- prawie poważnie🥁🎣♻️ (@JerryZimowy) March 7, 2024

Ранее наш новостной портал информировал о том, какие КПП у границы Украины польские протестующие блокируют максимально.