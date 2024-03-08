О том, что граждане, спасшиеся от ужасов войны в Украине за границей, чаще всего расходуют средства на покупку продуктов питания, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

В соответствии с информацией, предоставленной главой отдела разработок инновационных технологий «ПУМБ-Банка» Дениса Воробьева, главные статьи расходов клиентов-беженцев финучреждения, выглядят нижеуказанным образом:

покупка продуктов — 34 процента в последнем квартале 2023-го года (31 процент в 1-м квартале 2022-го года);

на посещение кафе и ресторанов — 21 процент в последнем квартале 2023-го года (16 процентов в 1-м квартале 2022-го года);

приобретение лекарств и подобного в аптеках — 19 процентов в 4-м квартале 2023-го года (15 процентов в 1-м квартале 2022-го года);

остальное — покупка одежды/обуви/автотоплива/билетов на транспорт и проживание в отелях.

Ранее мы писали о том, что в Германии значительно расширили поддержку беженцев из Украины.