О том, что граждане, спасшиеся от ужасов войны в Украине за границей, чаще всего расходуют средства на покупку продуктов питания, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».
В соответствии с информацией, предоставленной главой отдела разработок инновационных технологий «ПУМБ-Банка» Дениса Воробьева, главные статьи расходов клиентов-беженцев финучреждения, выглядят нижеуказанным образом:
- покупка продуктов — 34 процента в последнем квартале 2023-го года (31 процент в 1-м квартале 2022-го года);
- на посещение кафе и ресторанов — 21 процент в последнем квартале 2023-го года (16 процентов в 1-м квартале 2022-го года);
- приобретение лекарств и подобного в аптеках — 19 процентов в 4-м квартале 2023-го года (15 процентов в 1-м квартале 2022-го года);
- остальное — покупка одежды/обуви/автотоплива/билетов на транспорт и проживание в отелях.
Ранее мы писали о том, что в Германии значительно расширили поддержку беженцев из Украины.
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