О том, что совместными усилиями Праги и европейских стран-партнеров, получилось собрать средства для осуществления покупки 1-й партии, превышающей 30 процентов от общих планов поставок, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, обнародованное в официальном X-аккаунте чешского премьер-министра Петра Фиалы.

По словам Фиалы, в первоначальную партию, которая вскоре отправится в Украину, войдет не менее 300 000 артиллерийских снарядов, впрочем, это не окончательная цель — далее предоставят «гораздо больше»!

Глава правительства Чехии добавил, что на данном этапе рабочий процесс, позволяющий оказывать поддержку Украине вовсе не завершается, так как продолжается интенсивный поиск партнеров, которые помогут украинцам в их «мужественной борьбе с российским агрессором».

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Макрон объяснял, как будут вести сбор денег на осуществление чешской «снарядной инициативы».