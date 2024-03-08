О том, как получение украинской армией Taurus сможет переломить текущую ситуацию на фронте, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, Киев неоднократно обещал не применять дальнобойные типы ракет по любой территории, за исключением ВОТ Украины. Кроме того, подобным намерениям ВСУ серьезно препятствует дефицит некоторых видов боеприпасов, включая и указанные.

Украинский лидер привел пример — Силы Обороны смогли достичь некоторого приоритета в Черном море, вынудив ЧФ РФ потерять более 20% кораблей, и потому оккупанты отвели подальше свой флот, в свои территориальные воды.

Таким образом, ход войны на суше можно изменить, как и ранее сделано на воде, если получить соответствующее оружие, которое позволит ответить армии Путина, использующей ракеты и артиллерию по мирным гражданским городам Украины, в частности, по Херсону. Например, дальнобойность у «второй армии мира» выше, чем у ВСУ — оккупанты нанося удары артиллерией с дистанции от 20 км, тогда как «у нас до 20 км [бьет] артиллерийский снаряд».

Зеленский акцентировал на росте потенциала Сил Обороны после получения Taurus:

И представьте себе, если у тебя есть дальнобойное оружие — ты можешь их выбить дальше. И они сами, они люди неопытные, многие из них боятся. И если бы туда долетало наше оружие — они бы также отходили.

Ранее мы писали о том, как Шольц оправдывался за задержку поставок Taurus в Украину.