Глава правительства ФРГ отметил, что нельзя создавать систему вооружений с очень широким охватом, предварительно не подумав о том, как будет осуществляться контроль над ней, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

По словам канцлера, если Берлин хочет контролировать оружие, которое он предоставляет Киеву, ему нужно в обязательном порядке задействовать солдат ФРГ. Политик отметил, что об этом для него не может быть и речи.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания объясняет Германии необходимость поставок дальнобойного оружия в Украину. Для этой цели Лондон предложил Берлину сделку: Соединенное Королевство передает Киеву свои крылатые ракеты, а ФРГ пополняет британские запасы своим дальнобойным оружием.

Напомним, экс-глава МИД Украины назвал условие, при котором Шольцу придется отправить Киеву ракеты Taurus.