О том, реально ли у украинцев станут отбирать их земельные наделы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение адвоката Марии Левченко, прозвучавшее на YouTube-канале «Пані в законі».

Исходя из слов Левченко, в ст. 13-й ЗУ «О порядке выделения земельных участков» указано, что до 2025-го года гражданам следует перевести в свою собственность участки агроназначения, иначе будет определено — население отказалось от своих паев. Однако, необходимо учесть — в период действия военного положения, процесс приватизации земельных участков поставлен «на паузу», потому все вышеописанное выходит за рамки закона, то есть наделы забрать не могут.

Кроме того, в текущем февраля парламентарии приступили к обсуждению возможности пролонгации сроков приватизации земли, как минимум еще на 1 год после завершения войны, но поскольку законопроект не принят, пока сохраняется данное требование до 2025-го года.

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