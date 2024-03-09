О том, что право на подобную соцпомощь имеют и те защитники, которые стали инвалидами из-за заболеваний, связанных с пребыванием на воинской службе, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.

Размеры вышеуказанных пенсий основываются на определенном проценте от сумм денежных довольствий в ВСУ, и связаны с причинами и группой инвалидности, в частности:

первой группе — 100 процентов (получена во время военных действий) и 70 процентов (вне военных действий)/соцпомощь от 13 605 гривен;

второй группе — 80 и 60 процентов соответственно/соцпомощь от 10 988 гривен;

третьей группе — 60 и 40 процентов соответственно/соцпомощь от 7 355 гривен.

Ранее мы писали о том, как рост прожиточного минимума и индексация отразятся на пенсионных выплатах граждан с апреля.