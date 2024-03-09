О том, как вскоре могут изменить подход к тарификации газа для бытовых потребителей нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование главы «Союза потребителей коммунальных услуг Украины» Олега Попенко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «Телеканал Рада».

Эксперт полагает — стоимость «голубого топлива» для населения сможет подрасти незначительно, если отталкиваться от действующего тарифа. В частности, соответствующие структуры изучали возможность увеличения тарифа на газ, затронув вопрос роста в диапазоне от 1 гривны до 1,5 гривны. Таким образом, либо после аннулирования моратория Кабмина, либо уже в первые месяцы после завершения отопительного сезона, за 1 кубический метр украинцам придется отдавать от 9 гривен до 9,5 гривны.

Ранее мы писали о том, что в Кабинете Министров Украины сообщали, готовится ли в стране повышение тарифов на электроэнергию.