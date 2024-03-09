О том, что высокая степень вероятности «просачивания» ДРГ армии Путина через различные приграничные или прифронтовые регионы Украины никуда не исчезла, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, в течение последних недель пограничники фиксировали некоторое снижение активности вражеских диверсантов, как на Сумском, так и на Харьковском направлении, однако, как уже понятно, — подобная угроза сохраняется: «вторая армия мира» не прекращает использовать свои ДРГ, которые не оставляют намерений «зайти на нашу территорию».

В частности, «освободители» не оставляют попыток применения диверсантов и Харьковской области.

Демченко резюмировал:

Пока будем иметь такого соседа, угроза захода ДРГ будет оставаться.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской ОВА раскрывали методы оккупантов по выявлению «диверсантов» и «шпионов» на ВОТ.