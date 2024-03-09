О том, что французское правительство инициировало создание альянса государств, открытых для вероятного ввода своих войск в Украину, вопреки противодействию более осторожной Германии, а также какие возможные цели будут поставлены перед иностранными армиями, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы МИД Франции Стефана Сежурне, опубликованное Politico.

По словам Сежурне, Россия не вправе указывать странам-союзникам Украины, как именно партнерам следует помогать Киеву, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, включая и то, что необходимо полностью игнорировать так называемые «красные линии», регулярно обновляемые Кремлем.

Впрочем, глава МИД Франции напомнил — он многократно упоминал о своем предложении начать в Украине операции по разминированию, что является возможной пассивной, а не активной задачей, которую поставят при «наличии некоторого количества персонала [иностранных войск], [но] не для ведения боевых действий».

Ранее мы писали о том, как Писториус отвечал на слова Макрона о трусости союзников Украины.