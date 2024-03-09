О том, какие интересные вопросы поднимались на встрече венгерского премьер-министра Орбана с кандидатом на должность президента США Трампом, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно, в период встречи Орбана и Трампа, обсуждался «широкий круг вопросов», в первую очередь, затрагивающий взаимоотношения Венгрии и США, в частности, первоочередную важность крепких и безопасных границ, позволяющих защитить суверенитет «каждой нации».

Однако, Орбан открыто заявил — лишь возвращение Трампа в Белый дом сможет обеспечить прекращение войны в Украине, поскольку планете необходимы «уважаемые» лидеры, которые в состоянии «принести мир», и именно американский экс-президент является одним из таких.

Премьер Венгрии несколько поторопился, но подчеркнул:

Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!

Ранее мы писали о том, что в Будапеште сообщали о намерении Орбана обсудить с Трампом завершение войны в Украине.