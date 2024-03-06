Глава МИД Венгрии рассказал, что в ходе встречи с бывшим американским лидером Орбан хочет обсудить, как прекратить войну в Украине. Также, по словам дипломата, переговоры премьер-министра с Трампом будут сосредоточены на двусторонних связях между Будапештом и Вашингтоном.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что переговорный процесс об окончании войны неизбежен, поскольку «Украина не может победить РФ» и «РФ не может победить весь Запад».

Журналисты пишут, что ближайший союзник Кремля в Евросоюзе Орбан призывал к немедленному прекращению огня. При этом скандальный политик не предложил никаких других планов по прекращению войны.

Ранее венгерские власти нашли причину для отмены встречи Зеленского и Орбана.