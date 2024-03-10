О том, что после анализа спутниковых снимков, можно сделать вывод — государство-террорист сняло с хранения от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению старшего научного сотрудника программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Дары Массикот, страна-агрессор, судя по всему, вывела лучшие образцы бронетехники из стратегического резерва, а на складах оставила «худшие» и «непригодные к эксплуатации».

В соответствии с оценкой Массикот, остатки вышеописанных запасов РФ должны иссякнуть на протяжении последующих нескольких лет, при условии, что армия Путина сохранит нынешний темп операций в Украине, то есть продолжит нести колоссальные потери.

Аналитики «Института изучения войны» подчеркнули — отчетность, касающаяся «производства» танков в РФ в течение последних лет, в основном, отражает динамику по восстановлению и модернизации бронетехники, взятой из хранилищ, а вовсе не новый цикл производства.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, по какой причине ЧФ РФ не может отвести оставшиеся корабли из Севастополя в Новороссийск.