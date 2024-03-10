О том, что вопреки переброске части кораблей ЧФ РФ с основной базы в Севастополе, данный объект остается единственным на Черном море, мощности которого способны отремонтировать некоторые типы плавсредств врага, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики ISW, на севастопольской базе оккупанты пытаются восстановить большие десантные корабли (БДК) проекта 775 «Ропуха» «Оленегорский горняк» и «Азов», включая БДК «Николай Фильченков» проекта 1171 (класс «Тапир»), так как размещенное там производство является единственным в Черном море, способным отремонтировать указанные типы суден.

Кроме того, по мнению военного обозревателя Константина Машовца, из-за обоснованных опасений, оккупанты не дадут выйти в море с базы ЧФ РФ в Севастополе:

сторожевому кораблю проекта 1135М «Буревестник»;

корвету проекта 22800 «Циклон»;

корветам проекта 1124 «Касимов»/«Муромец» и «Ейску» (класс «Гриша»);

корвету проекта 12411 «Набережные Челны» (класс «Тарантул»);

тральщикам проекта 266М «Ковровец»/«Иван Голубец» (класс «Натя»);

тральщикам проекта 12700 «Георгий Курбатов»/«Александр Антонов» (класс «Александрит»).

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, какой тактический прием позволил армии Путина захватить Авдеевку.