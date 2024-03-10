О том, что украинские власти приняли окончательное решение, затрагивающее ключевые инструменты соцподдержки не только ВПЛ, но и малообеспеченных слоев населения, введя так называемый «механизм стимулирования», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины (Кабмин).

В частности, после назначения соцпомощи, трудоспособным членам семей переселенцев, чтобы не утратить право на выплаты от государства, необходимо остановиться на одном из нижеуказанных методов, содействующих собственной занятости:

официально устроиться на работу;

зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя (ФЛП);

подать заявку на принятие участия в грантовой программе (для получения средств на создание/развитие бизнеса);

подать заявление на ваучер, предусматривающий переобучение на новую профессию/повышение квалификации;

встать на учет в Центре занятости населения.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции пообещали продлить срок оформления выплат для переселенцев.