О том, что крымское движение сопротивления фиксируют осуществление регулярных перевозок российских судовых двигателей с временно оккупированного полуострова по направлению к Тамани (Краснодарский край страны-агрессора), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале «АТЕШ».

По мнению «АТЕШ», оккупанты стараются усилить свой потенциал в восстановлении военных кораблей ЧФ РФ в портах Новороссийска (также Краснодарский край) — именно в этом городе сейчас располагается второстепенная база вражеского флота.

Агенты движения сопротивления добавили, что основной причиной переброски комплектующих, безусловно, являются успешные атаки Сил Обороны Украины на военные объекты в Крыму — «АТЕШ» помогает в этом процессе, регулярно публикуя координаты баз захватчиков.

Фото — t.me/atesh_ua/

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