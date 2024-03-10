О том, что на Авдеевском участке фронта, бойцы ВСУ успешно отразили 16 атак путинской армии у Бердичей, Орловки, Тоненького и Первомайского, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Сил Обороны Таврического направления.

Как стало известно, в течение минувших 24-х часов, помимо 4-х складов с боеприпасами и 1-го важного объекта, армия Путина не досчиталась на Таврическом направлении:

в «живой силе» — 310 человек;

в танках — 12 единиц;

в боевых бронированных машинах — 17 единиц;

в артсистемах, ПТРК и РСЗО — 7 единиц;

в авто- и спецтехнике — 29 единиц;

в дронах разнообразных типов — 238 единиц.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали об успехах защитников на Бахмутском направлении.