О том, что российско-оккупационные войска не прекращают давить, осуществляя атаки у Богдановки, Ивановского, Клещеевки, но сталкиваясь с отпором защитников нашей страны, откатываются назад с потерями, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олегом Калашниковым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Калашникова, в последние сутки «вторая армия мира» стала активно применять фугасные авиабомбы — если ранее такие случаи были единичными, то сейчас количество ударов с воздуха исчисляется десятками.

Впрочем, частые удары авиацией не слишком помогают оккупантам:

у Клещеевки «освободители» бросили бронетехнику, и понесли существенные потери в «живой силе» после попыток штурмов;

у Ивановского враги с потерями отошли, и на некоторые позиции вновь зашла украинская армия;

у Богдановки захватчики привлекали как технику, так и личный состав, однако бойцы Сил обороны Украины могут похвастать успехом в отражении атак.

Спикер 26-й артиллерийской бригады акцентировал:

Пока мы не просто защищаем позиции и отбиваем атаки, но и пытаемся переходить в штурмовые действия, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказывала, как приближение псевдовыборов в РФ отразилось на активности армии Путина в Херсонской области.