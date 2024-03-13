О том, что 13 процентов украинцев вынуждены одалживать, а 67 процентов из них — пользоваться услугами микрокредитования, чтобы разрешить определенные затруднения, то есть попросту позволить себе прожить до начисления следующей зарплаты, пишет «НБН», ссылаясь на результаты исследования, предоставленные «Ассоциацией украинских банков», и опубликованные «Зеркалом недели».

По словам президента «Ассоциации украинских банков» Андрея Дубаса, вышеописанный фактор кроется в том, что война с РФ оказала значительное влияние на финансовое положение каждого гражданина, и микрокредиты стали так называемым «плечом поддержки» при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Дубас акцентировал, что официальная статистика, касающаяся инфляции, несколько более «оптимистична», или же игнорирует материальное положение граждан, оказавшихся за чертой бедности, то есть не вносит информацию о них в учет доходов.

Ранее мы писали о том, что Нацбанк обновил инфляционный прогноз на 2024-й год.