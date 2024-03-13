О том, будет ли соседнее государство способствовать возвращению украинских беженцев домой, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение посла Польши в Украине Ярослава Гузы, опубликованное в DW.

По словам Гузы, Варшава останется совершенно нейтральной к данной проблематике, в частности, не станет «ни поощрять, ни препятствовать», поскольку подобный вопрос могут решать лишь сами украинские граждане, находящиеся на территории Польши.

Кроме того, польские работодатели особенно заинтересованы в украинцах, так как наши сограждане весьма важны с точки зрения внутреннего рынка труда Польши — здесь ощущается серьезный дефицит рабочей силы, которой достаточно сложно отыскать замену.

Гуза добавил, что на данном этапе Варшава раздумывает, как урегулировать вопрос продолжительного пребывания украинцев в Польше — статус спецзащиты и права на выплаты для беженцев в этой стране продлены до июня 2024-го года, тогда как в Совете ЕС их пролонгировали до марта 2025-го года.

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