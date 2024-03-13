О том, что в период проведения разбора обломков частично уничтоженного 5-этажного жилого дома, специалистами-спасателями извлечено тело еще одной погибшей особы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, после обнаружения нового тела, стало известно о 2 погибших и 8 пострадавших мирных жителях, ставших жертвами ночного российского удара по гражданским объектам этого города. При этом, спасатели подчеркнули — поисковые работы все еще не завершены.

Следует отметить, что в соответствии с информацией Сумской городской военной администрации, 7 из 10 пострадавших от удара «Шахедами» проходят амбулаторное лечение, 3 — остаются на стационарном (два человека — в тяжело-стабильном, один — в состоянии средней тяжести).

Ранее мы писали о том, что власти Сум сообщали о погибших и показывали фото последствий.