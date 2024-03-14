О том, что не менее 98 процентов украинских частных предприятий были вынуждены столкнуться с увеличением транспортных расходов вследствие блокады границы поляками, пишет «НБН», ссылаясь на данные исследования, обнародованные «Европейской Бизнес-Ассоциацией» (ЕБА).

В соответствии с опросом, проведенным среди 36 компаний, являющихся членами ЕБА, суммарный ущерб, понесенный с начала протестов в Польше, составляет, как минимум, 24,8 млн евро или же по 700 000 евро на одну «фирму».

Также, 67 процентов руководства вышеуказанных компаний, отметили — их бизнес существенно пострадал от протестов, так как блокада заметно отразилась на стоимости логистики: 98 процентов «частников» подняли ставку транспортных расходов.

Кроме того, 23 процента респондентов указали на минимальный рост логистических издержек от 50 процентов: у 32 процентов опрошенных динамика составила от 50 до 75 процентов; у 25 процентов — на 75-100 процентов; у 16 процентов — на 100 процентов.

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