О том, что в первый месяц весны в Украине продолжают расти зарплаты сотрудников, занятых в определенных секторах отечественной экономики, пишет «НБН», ссылаясь на материал Work.ua.

В соответствии с данными экспертов-аналитиков Work.ua, на протяжении февраля сумма усредненной зарплаты подросла сразу на 500 гривен (на 2,6 процента), достигнув отметки в 20 000 гривен, в частности, такая положительная тенденция затронула украинцев, занятых в:

охране/безопасности — доход в 20 000 гривен/ежемесячно (плюс 14 процентов в течение месяца);

промышленном производстве (рабочие специальности) — 20 000 гривен/ежемесячно (плюс 5 процентов);

юриспруденции — 18 800 гривен/ежемесячно (плюс 4 процента);

финансах/банковском деле — 16 700 гривен/ежемесячно (плюс 4 процента);

образовании/науке — 16 500 гривен/ежемесячно (плюс 3 процента).

Ранее наш новостной портал информировал о том, что исследование показывало, какому проценту граждан приходится брать микрокредиты «до зарплаты».