О том, что на территории Сумщины проведены успешные восстановительные работы касательно мобильной связи, однако этот прогресс почти не коснулся теле- и радиосигнала, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы местной областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По главы ОВА, после проведения консультаций с ОПУ и правительством, были запланированы мероприятия, которые в течение нескольких дней позволят ликвидировать проблемы с эфирным вещанием (ТВ и радио).

Кроме того, сейчас часть абонентов стандартного радио и телевещания переведены на кабельный формат, что оставляет открытым возможность своевременного информирования населения о воздушных тревогах в регионе.

Ранее мы писали о том, что в Сумской ОВА рассказывали, по каким районам региона оккупанты нанесли удар ночью четверга.