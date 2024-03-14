О том, что удар российско-оккупационных войск угодил в несколько башен радиосвязи в Сумской области, тем самым выведя из строя передатчики в 4-х районах, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале местной ОВА.

Как стало известно, российские террористы осуществили ряд ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам на Сумщине: на неопределенное время выведены из строя передатчики телерадиовещания, расположенные на территории Сум, Шостки, Белополья и Тростянца.

В ОВА предупреждают — вследствие вышеописанных повреждений, часть региона не сможет принимать отечественные теле- и радиосигналы, а также вероятны некоторые сложности с мобильной связью.

Ранее мы писали о том, что вчера, 13-го марта, в ГСЧС сообщали предварительные итоги поисково-спасательной операции в Сумах.