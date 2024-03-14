О том, что вышеописанное заявление практически признает результативность усилий киберспециалистов нашей военной разведки, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, опубликованное в «New Voice».

По словам Юсова, в такой ситуации заявление главы «Ростелекома» лишь констатирует факт деградации системы управления РФ, в первую очередь, — в цифровом секторе. Кроме того, можно утверждать, что никаких выборов на территории России попросту не планируется, так как данный процесс скорее будут активно симулировать, «а для имитации цифровые инструменты в принципе не нужны».

Спикер ГУР МОУ добавил — высказывания российских функционеров относительно формирования в РФ наиболее прогрессивной, демократической и прозрачной системы выборов вовсе не соответствуют действительности, и какие-либо дальнейшие комментарии попросту излишни.

Юсов акцентировал:

Россия — это диктатура и тоталитарный режим. И даже если говорить о цифровых инструментах, то это инструменты цифровой диктатуры, а не демократии.

Также, представитель ГУР МОУ добавил — страна-агрессор ведет не кибервойну с ГУР, а начала геноцид украинцев.

Ранее мы писали о том, что в ГУР раскрывали детали операции Москвы «Перун», направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.