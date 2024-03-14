О том, как работает новый алгоритм, позволяющий рекрутировать желающих граждан в ряды ВCУ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Министерства обороны Украины.

По мнению украинского оборонного ведомства, скорректированная процедура призвана заменить устаревший подход на прозрачный механизм «добровольного приобщения» к воинской службе посредством обращения в центры рекрутинга, как лично, так и в онлайн-формате.

В частности, будущему защитнику страны достаточно пройти нижеуказанные этапы:

выбрать должность и воинскую часть;

провести собеседование и пообщаться с представителями воинской части;

оформиться в ТЦК/СП;

получить направление на прохождение воинской службы.

Следует отметить, что ознакомиться с перечнем доступных должностей и воинских частей, граждане смогут в центрах рекрутинга при ЦПАУ, на онлайн-ресурсах, в соответствующих центрах некоторых частей или сразу — в ТЦК/СП.

Фото — facebook.com/MinistryofDefence.UA

Фото — facebook.com/MinistryofDefence.UA

Ранее мы писали о том, какое ограничение для граждан, уклоняющихся от службы в ВСУ, оставил оборонный комитет парламента.