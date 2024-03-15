О том, что на линии соприкосновения Купянск-Сватово-Кременная не прекращаются позиционные бои между ВСУ и армией Путина, и никаких подтверждений касательно изменений на данном участке фронта не наблюдается, как и действий «пророссийских партизан», пишет «НБН», ссылаясь на «Институт по изучению войны» (ISW).

Аналитики «Института изучения войны» отметили — накануне «рупоры Кремля» утверждали, что партизаны-коллаборанты якобы подожгли позиции Сил Обороны не только у Петропавловки, но и у еще ряда населенных пунктов в районе Купянска, вынудив защитников к отходу с обороняемых позиций. Впрочем, в ISW не наблюдают никаких визуальных подтверждений осуществления каких-либо «поджогов» или отступления ВСУ из вышеописанных районов.

Однако, по мнению «Института изучения войны», «вторая армия мира» продвинулась в центре Бердичей, но не у Первомайского в районе Авдеевки, как уверяют «военкоры» РФ.

Ранее мы писали о том, что в ISW информировали, как задержка военной помощи США Украине открывает дополнительные возможности армии РФ.